Karatay Belediyesi uyardı! 2024’ün ikinci ve son taksidi ödemesi için son gün 2 Aralık

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri’nin ikinci ve son taksidi için ödeme süresi 2 Aralık Salı günü bitiyor. Karatay Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin ödemelerini, 08:00-17:00 saatleri arasında belediye emlak servisinden, Karatay Yanıbaşımda mobil uygulaması üzerinden veya diğer e-belediyecilik uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceği hatırlatıldı.

Karatay Belediyesi; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit bedellerinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam gibi vergiler ile harçların 2024 yılı ödemelerinin son taksitinin 02 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

2 Aralık'a kadar devam edecek söz konusu vergilerin 2. taksit ödemeleri için mükelleflerin sıkıntı yaşamamaları ve ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına; 30 Kasım ile 1 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla Karatay Belediyesi vezneleri söz konusu tarihlerde de çalışacak.

KARATAY'DA VEZNELER 08:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

Konuyla ilgili Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımız, 2 Aralık 2024 Salı günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci ve son taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Karatay Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Bu çerçevede vergi mükellefiyeti olan vatandaşlarımızın yapacakları ödemelerde kolaylık sağlamak amacıyla veznelerimiz, 08:00 ile 17:00 saatleri arasında tüm gün aralıksız bir şekilde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız aynı zamanda ikinci taksitlerini web sitesi üzerinden de belediyeye uğramadan ödeyebilecek. Bu kapsamda vergi mükellefleri; Yanıbaşımda Karatay mobil uygulamasından veya Karatay Belediyesi e-belediyecilik uygulaması kapsamında https://tahsilat.karatay.bel.tr/Ode/direkttahsilat.aspx adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla da vergilerini ödeyebilirler.

2 Aralık'a kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme zammı ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için son gün olan 2 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Zira ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanmaktadır” denildi.

(Mustafa İlker Şen)