Konya 9 Mart iftar saati kaçta? 2025 Konya akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? İşte 2025 Konya Ramazan İmsakiyesi

Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Konya için iftar saatleri ne kadar kaldı? Konya iftar vakitleri kaç dakika var? 9 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya oruç ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başladı. Oruç tutan Müslüman alemi Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. İmsak vakti, oruç tutmaya başlayacak olan kişilerin yemek yemeyi sonlandıracakları, oruçlarını başlatacakları zamandır. 9 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya için iftar saatleri ne kadar kaldı? KONYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? Konya iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 9 Mart 2025 Konya Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Konya oruç ne zaman açılacak? Bugün 9 Mart 2025, Konya iftar vakti saati 18:58 vaktinde okunacak. İŞTE 2025 KONYA İMSAKİYESİ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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