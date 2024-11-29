Konya AKOM’dan depremle ilgili açıklama!

Antalya'da deprem meydana geldi.

AFAD'dan gelen bilgilere göre 4.8 büyüklüğündeki sarsıntı Konya dahil çevre illerde de hissedildi.

AKOM''dan açıklama!

Deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan AKOM şu ifadelere yer verdi;

Antalya'da meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor; sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Başkan Altay'dan paylaşım!

Antalya'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Antalya Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, milletimizi afetlerden muhafaza etsin'' ifadelerine yer verdi.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır''

Antalya'da meydana gelen depremin Konya'nın ilçelerinde de hissedildiğini belirten Konya Valiliği; "Antalya ili Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, ilimizin bazı ilçelerinde de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''