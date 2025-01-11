Konya AKOM’dan duyuru! Yoğun sis otobüs seferlerini etkiledi

Konya'da son günlerde etkili olan yoğun sis, şehir genelinde görüş mesafesini düşürerek toplu ulaşımı olumsuz etkiliyor.
AKOM DUYRUDU!
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandığını ve bazı güzergâhlarda sefer yapılamadığını duyurdu.
"OTOBÜS SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU''
Sosyal medya hesabından otobüs seferleri ile ilgili duyuru paylaşan AKOM, "Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi ve Karatay ilçesi Başak Mahallesi otobüs seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Selçuklu ilçesi Erenköy-Çay hattı, Esentepe Mahallesi ve Kanal Boyu güzergâhlarında ise otobüs seferleri geçici olarak durduruldu'' ifadelerine yer verdi.
(Mustafa İlker Şen)