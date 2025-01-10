GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya AKOM’dan hayati uyarılar! Bu kurallara uyun

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya AKOM’dan hayati uyarılar! Bu kurallara uyun

Konya'da etkisini sürdüren sisli hava, trafik güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu olumsuz hava koşullarına karşı, Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hem sürücülere hem de yayalara yönelik kritik uyarılarda bulundu.

AKOM'dan sürücülere öneri!

AKOM'un sürücüler için yapmış olduğu uyarıda şu ifadelere yer verildi;

"Sisli hava koşullarında araç kullanırken dikkatli olun! Görüş mesafenizi artırmak ve güvenli bir sürüş sağlamak için aşağıdaki önerilere uyun:  Uzun huzmeli farlarınızı kullanmayın, ışık duvarı oluşturarak görüşünüzü engeller.  Kısa huzmeli farlarınızı ve ön sis farlarınızı yakın, daha net bir görüş sağlar. Trafikte hem kendi güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için lütfen bu kurallara uyun!''

Yayalara uyarı!

AKOM sürücülerin yanı sıra yayalara da önerilerde bulundu.

AKOM, "Sisli hava koşulları sadece sürücüler için değil, yayalar için de büyük risk oluşturabilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için aşağıdaki önlemleri almayı unutmayın: Parlak ya da reflektörlü kıyafetler giyerek görünürlüğünüzü artırın. Karşıdan karşıya geçerken, araçların sizi fark etmesini bekleyin.  Yaya yollarını kullanmaya özen gösterin, riski artıran bölgelerden uzak durun. Unutma: Sisli havalarda görünür ol, güvende ol!'' paylaşımı yaptı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER