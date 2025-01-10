Konya AKOM’dan hayati uyarılar! Bu kurallara uyun

Konya'da etkisini sürdüren sisli hava, trafik güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu olumsuz hava koşullarına karşı, Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hem sürücülere hem de yayalara yönelik kritik uyarılarda bulundu.

AKOM'dan sürücülere öneri!

AKOM'un sürücüler için yapmış olduğu uyarıda şu ifadelere yer verildi;

"Sisli hava koşullarında araç kullanırken dikkatli olun! Görüş mesafenizi artırmak ve güvenli bir sürüş sağlamak için aşağıdaki önerilere uyun: Uzun huzmeli farlarınızı kullanmayın, ışık duvarı oluşturarak görüşünüzü engeller. Kısa huzmeli farlarınızı ve ön sis farlarınızı yakın, daha net bir görüş sağlar. Trafikte hem kendi güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için lütfen bu kurallara uyun!''

Yayalara uyarı!

AKOM sürücülerin yanı sıra yayalara da önerilerde bulundu.

AKOM, "Sisli hava koşulları sadece sürücüler için değil, yayalar için de büyük risk oluşturabilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için aşağıdaki önlemleri almayı unutmayın: Parlak ya da reflektörlü kıyafetler giyerek görünürlüğünüzü artırın. Karşıdan karşıya geçerken, araçların sizi fark etmesini bekleyin. Yaya yollarını kullanmaya özen gösterin, riski artıran bölgelerden uzak durun. Unutma: Sisli havalarda görünür ol, güvende ol!'' paylaşımı yaptı.