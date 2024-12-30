Konya AKOM’dan uyarı! 30 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında dikkat

Konya AKOM'dan Konya ve çevresi için bir uyarı geldi.
30 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor.
Özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis oluşabileceği belirtildi.
Yetkililer uyarıyor!
Yetkililer, soğuk hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Bu dönemde sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları, araçlarında kış lastiği kullanmaları ve buzlanmaya karşı önlem almaları öneriliyor.
"Buzlanma ve don bekleniyor''
Sosyal medya hesabından uyarı yapan AKOM, "30 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında Konya çevresinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde sis oluşması da öngörülüyor. Soğuk hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle rica olunur.'' İfadelerine yer verdi.
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