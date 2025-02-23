Konya Altınekin’de Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın doğusunda yer alan Altınekin ilçesinde kar yağışı ve sert rüzgar etkisini artırıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor.
Altınekin'de Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Ovasal yapısıyla bilinen Altınekin ilçesinde kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle tipi oluşabilir. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda buzlanma riski, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yetkililerin açıklamaları merakla bekleniyor.
Altınekin'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler tatil kararını bekliyor. Konya Valiliği ve Altınekin Kaymakamlığı'ndan yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Altınekin'de Kar Tatili Var Mı?
Altınekin'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
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