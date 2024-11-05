Konya- Ankara yolundaki feci kazada YENİ GELİŞME! Hayatını kaybeden çiftin tatil için yola çıktığı öğrenildi
Ankara’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, ters yönden sürdüğü otomobille içerisinde karı koca ve iki çocuğunun olduğu arabaya çarptı. Konya- Ankara yolundaki kazada ters yönden giden otomobil sürücüsü ile diğer arabadaki karı koca hayatını kaybederken çiftin yaralanan çocukları hastanede müşahedeye alındı. Öte yandan vefat eden çiftin tatil için Antalya’ya doğru yola çıktıkları öğrenildi.
Kaza, 3 Kasım sabah 07.30 sıralarında Ankara - Konya kara yolu Balıkuyumcu mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, ruhsal problemleri olan Ramazan Güven, 27 SE 946 plakalı otomobiliyle ters yönden ilerlediği sırada Hakan İğnece kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı arabayla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışma sonucu Hakan İğnece ve araçta bulunan eşi Esmanur İğnece ile Ramazan Güven hayatını kaybetti. Çiftin otomobilde bulunan ve yaralanan çocukları K.İ (10) ve E.İ. (2) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Yaralı çocuklardan E.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ağır yaralı ağabeyi K.İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Tatil için yola çıkmışlar
Vefat eden Hakan İğnece'nin işyeri aracılığıyla kazandığı 3 günlük tatil ödülü için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Vefat eden çift için Sincan Cimşit Mezarlığında yer alan Cimşit Camisinde bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından çiftin cenazeleri gözyaşları arasında defnedilirken, bazı aile fertleri fenalık geçirdi ve ayakta durmakta zorlandı.
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