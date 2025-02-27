Konya Barosu’nda Hocalı Soykırımı’nın 33. yıl dönümü anıldı!

Konya Adalet Sarayında düzenlenen Hocalı Soykırımı sergisine Azerbaycanlı ve Türk avukatların yanı sıra vatandaşlar ve medya mensupları da büyük ilgi gösterdi.
Serginin adalet sarayında düzenlenmesi ise sembolik anlam ifade ediyordu. Öyle ki, Hocalı Soykırımı faillerinin bir gün adalet karşısında yargılanacaklarına işaret edilmek istendi.
Sergi katılımcılarına Hocalı Soykırımı faciası hakkında geniş çaplı bilgi veren Azerbaycan Türk'ü stajyer avukat Fidan Mustafayeva halihazırda ise Azerbaycan'nın yürüttüğü terörle mücadele operasyonunun ardından işgalden kurtarılan Hocaya büyük dönüşün başladığını belirtti.
Konya Baro Başkanı sayın Avukat Oktay Unkur sergide yaptığı konuşmada Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'nın trajedisini paylaştığını ve soykırımın dünyaya tanıtılması girişimini desteklediğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi