Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklara ve gençlere sürpriz hediyeler dağıtacak!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelindeki 7-18 yaş arası çocuk ve gençlere sürpriz doğum günü hediyeleri göndereceklerini açıkladı. 27 Ekim tarihine kadar ‘gencdostu.konya.bel.tr’ adresine kaydını yapan gençlere 2025 yılı içerisinde doğum günü hediyeleri ulaştırılacak.

Genç dostu projelerle örnek çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çocukları ve gençleri sürpriz doğum günü hediyeleriyle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyeciliğin en önemli taraflarından birisinin de çocuklar ve gençler için hayata geçirdikleri projeler olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli öncelikleri arasında genç dostu belediyecilik anlayışını her alanda sürdürmek olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da 7-18 yaş arasındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi doğum günlerinde mutlu edecek sürpriz hediyelerle sevindirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimizin 31 ilçesinde genç arkadaşlarım hem yeni yaşlarını kutlayacak hem hediyemizle şehrimizi ve tarihimizi tanıyacak. Tüm yavrularımızın doğum gününü şimdiden tebrik ediyor; hepsine mutlu, sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Doğum Günü Sürprizin Var” sloganıyla uygulanan projeye katılmak için "gencdostu.konya.bel.tr” adresinden kayıt olmak gerekiyor. 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğan ve Konya sınırları içerisinde ikamet eden herkesin kayıt yapabildiği çalışmada kayıtların, hak kaybı yaşanmaması adına ebeveyn kontrolünde yapılması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra hediye dağıtımı 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Kayıtlar için son tarih ise 27 Ekim.

(Mustafa İlker Şen)