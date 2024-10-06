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Konya Büyükşehir Belediyesi ve şehrin Üniversiteleri TEKNOFEST 2024’e damga vurdu!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya Büyükşehir Belediyesi ve şehrin Üniversiteleri TEKNOFEST 2024’e damga vurdu!
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlama misyonuyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Konya Bilim Merkezi, Bilim Tırı ve Bilim Konya, sergiledikleri projelerle TEKNOFEST 2024’te öne çıkan katılımcılarından oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi de stantlarıyla dikkati çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilime katkı sağlamak amacıyla kurduğu platformlar ve merkezler ile Konya'daki üniversiteler, TEKNOFEST 2024 Adana'da dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLANIYOR

Kapsül Teknoloji Platformu, 2024 TEKNOFEST Adana'da 44 finalistiyle yarışarak 9 ödül kazandı. İnsansız Hava Araçları, Biyoteknoloji İnovasyon ve Ulaşımda Yapay Zeka gibi kategorilerde önemli başarılara imza atan platform, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini destekleyerek TEKNOFEST'in en başarılı katılımcıları arasında yer aldı.

Konya Bilim Merkezi ise 13 numaralı standında bilimi eğlenceli hale getirerek ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sundu. TÜBİTAK destekli sergiler ve atölyelerle, bilim ve teknolojiyi her yaştan katılımcıya sevdirmeyi amaçlayan merkez, TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü.

Bilim Tırı da Konya'nın dört bir yanındaki öğrencilere bilimi sevdirmeye devam ederken, TEKNOFEST'te de büyük ilgi topladı. Bugüne kadar 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bilim Tırı, gençlere bilim ve teknoloji sevgisini aşılama misyonunu sürdürüyor.

Yine, Bilim Konya da TEKNOFEST'te Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde finale kalmanın gururunu yaşadı. Bilim Sokağı'ndaki Tasarım Atölyesi'nde  yüzlerce atölye çalışması gerçekleştirilerek, katılımcılara bilimi keşfetme ve kendi tasarımlarını üretme fırsatı sunuldu.

KONYA ÜNİVERSİTELERİ, TEKNOFEST 2024'TE STANTLARIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi de TEKNOFEST'te yer alan stantlarıyla festivale damga vurdu. Üniversiteler, geliştirdikleri projelerle hem öğrencilerine hem de ziyaretçilere bilim ve teknoloji alanındaki en güncel gelişmeleri aktardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'daki üniversiteler, TEKNOFEST 2024'te bilim ve teknolojiye yaptıkları katkılarla büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin bu alandaki geleceğine yön vermeye devam ediyor.


 

(Mustafa İlker Şen)

  • #Konya #TEKNOFEST #Konya Büyükşehir Belediyesi

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