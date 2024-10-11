Konya Büyükşehir’in 28 ilçedeki kış spor okullarında kayıt heyecanı! Son başvuru 20 Ekim

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrenciler için “Haydi Spora” sloganıyla gerçekleştirdiği Spor Okulları’nın kış dönemi kayıtları 20 Ekim’e kadar devam edecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde yaşları uyan tüm öğrencileri sağlıklı bir yaşam için projeye kayıt yaptırmaya davet etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 3x3 basketbol turnuvasının kayıtları da 15 Ekim’e kadar devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede 6-16 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlediği spor okullarında kış dönemi kayıt heyecanı yaşanıyor. Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen spor okulları, kış mevsiminde de çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelecek nesillerin sporla iç içe yetişmesini çok önemsediklerini belirterek, sporu şehrin tüm kesimlerine yaymak için gayret gösterdiklerini, bu alanda çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. "Haydi Spora" sloganıyla sürdürülen Spor Okulları ile çocukların ve gençlerin spor yapmanın keyfini yaşarken, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakaladığını da ifade eden Başkan Altay, "Çocuklarımız 26 farklı branşla, 56 spor tesisinde, alanında uzman spor eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleşecek Kış Spor Okulları'nda hem sosyal becerilerini hem de arkadaşlık ilişkilerini geliştirme imkanı buluyor. Tüm çabamız ve gayretimiz yarınlarımızın teminatı evlatlarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için. Bu kapsamda merkez dışındaki 28 ilçemizde yaşları uyan tüm öğrencilerimizi Kış Spor Okulları'na kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. KAYIT İÇİN SON BAŞVURU 20 EKİM Kayıtları 20 Ekim'e kadar devam edecek eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını ücretsiz olarak "basvuru.sporkonya.com.tr” adresi üzerinden yapabiliyor. Kayıtla ilgili tüm detaylı bilgiye 444 55 42 (dahili 3825 - 3824) numaradan ulaşılabiliyor. 3X3 BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI BAŞLIYOR Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 3x3 basketbol turnuvasına katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşlar da, takımlarını kurarak 15 Ekim'e kadar https://kayit.sporkonya.com.tr/turnuvaa adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. LASER ORYANTİRİNG YARIŞMASI Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik düzenlenecek Laser Oryantiring Yarışması'na da 11 Ekim tarihine kadar "https://basvuru.konya.bel.tr/spor/laseroryantiring/” adresinden başvuru yapılabiliyor. (Sibel Elmas)

#Konya #Konya Büyükşehir Belediyesi #28 ilçedeki kış spor okulları

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!