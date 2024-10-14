Konya Büyükşehir ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden gençler için ortak çalışma

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı ortak çalışma ile Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde ve ilçelerde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri’nde eğitim alan öğrencilere “Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Terörle Mücadele birimleri tarafından verilen seminerlerde öğrencilerin terör örgütlerinin her türlü zararlı propaganda çalışmalarına ve tuzaklarına karşı bilinçlenmeleri sağlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri'nde (LİMA) öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine karşı bilinçlendiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından LİMA öğrencilerine yönelik terör örgütlerinin her türlü zararlı propaganda çalışmalarına ve tuzaklarına karşı bilinçlendirmek için Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında; "Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, şehir merkezi ile Seydişehir, Akşehir, Karapınar ve Ereğli ilçelerinde faaliyet gösteren LİMA'larda öğrenim gören öğrencilere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kardeşlik, milli birlik ve beraberlik konularında seminerler veriliyor. Seminerde katılımcılara günün anısına küçük hediyeler de verilirken verilen hediyelerin üzerinde terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemlerine ilişkin bilgilendirme amacıyla oluşturulan karekod ile İl Emniyet Müdürlüğünün resmi www.konya.pol.tr adresine yönlendirme yapılıyor. Seminerlere katılan öğrenciler rehberler eşliğinde Konya Bilim Merkezi ve Mevlana Türbesi gezilerine de katılıyor. SEMİNERLER DEVAM EDECEK Öğrencilerin provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, polis-öğrenci ilişkileri çerçevesinde gençleri polisle bütünleştirmek ve gençlerin milli duygusunu pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında bilgilendirme seminerleri Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. (Mustafa İlker Şen)

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