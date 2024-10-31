Konya’da 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı! Abisi gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde 15 yaşındaki çocuk ağabeyi tarafından bıçaklandı.
Olay saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi yakınlarında yaşandı.
Abi-kardeş arasında site otoparkında çıkan tartışmada kan aktı.
İddialara göre ağabeyi Mehmet Emin D. (19) tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki S.D yaralandı.
Sırtından yaralanan çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden ayrılan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İlker Şen)