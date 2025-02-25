Konya’da 1 polis şehit! Başkanlardan taziye mesajı

Konya'da, TIR ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, iki polis memuru ise ağır yaralandı.

Başkan Altay'dan taziye mesajı

Kazanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Karatay ilçemizde yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Başkan Pekyatırmacı'dan şehit polise taziye

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da taziye mesajı yayımlayarak, "Şehrimizde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yaralanan iki polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, aziz milletimizin başı sağ olsun," dedi.

Başkan Kılca: Başımız sağ olsun

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da kazayla ilgili bir taziye mesajı paylaştı:

"Başımız sağ olsun. Şehrimizde yaşanan trafik kazasında görevi başındaki bir polis memurumuz şehit oldu. Rabbim rahmet eylesin, ailesine sabr-ı cemil versin. Kazada yaralanan polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum."

Başkan Kavuş'tan taziye mesajı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelen kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza ise şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.

OLAY

Kaza, akşam saatlerinde Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Polis ekibinin bulunduğu araç ile TIR çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan üç polis memurundan biri şehit olurken, iki polis ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan 2 polis memuru, Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi