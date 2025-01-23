Konya’da 2024 yılında 64 su ürünleri tesisi denetlendi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya'da 2024 yılında yaptığı denetimler hakkında bilgi paylaştı.

64 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi denetlendi

Sağlıklı gıdaya ulaşmak ve sürdürülebilir balıkçılık için Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 64 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi ve 3 bin 699 adet avcılık, prakende denetimi gerçekleşti.

Üreticiler için bayiler denetlendi

Ayrıca ekipler, 2024 yılında Konya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmesi için denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimlerde 444 BKÜ bayisine bin 454 adet bayi denetimi yapıldı.

(Mustafa İlker Şen)