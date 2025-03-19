Konya’da 20 Mart Perşembe günü okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü Konya’da eğitim-öğretime 1 gün ara veren ilçeler

Konya’da yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 20 Mart Perşembe günü (yarın) bazı ilçelerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. İşte 20 Mart Perşembe kar tatili olan ilçeler....

Konya'da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Bununla birlikte bazı ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

ALTINEKİN

Altınekin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Altınekin ilçemizde, yoğun kar yağışının ve tipinin gece saatlerinde de devam edeceği beklendiğinden oluşabilecek buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak,

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20/03/2025 Perşembe günü

- Tüm okullarımızda eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile ve engelli çalışanlarımızın (1) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

HADİM

Hadim Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 günlük ara verdi.

SARAYÖNÜ

Sarayönü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde 20.03.2025 Perşembe Günü Tüm İlk ve Orta Kademeli Okullarda Eğitime 1 (Bir) Gün Süreyle Ara Verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılması İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

TAŞKENT

Taşkent Kaymakamlığı'nın duyurusuna göre 20 Mart Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceleri okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BOZKIR

Bozkır Kayamakamlığı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

GÜNEYSINIR

Güneysınır Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

SEYDİŞEHİR

Seydişehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

HALKAPINAR

Halkapınar Kaymakamlığı da gün içerisinde başlayan ve arlıksız devam eden kar yağışının ardından gece sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

EMİRGAZİ

Emirgazi Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruya göre ilçe genelinde tüm okullarda 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

CİHANBEYLİ

Cihanbeyli Kaymakamlığı da 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verme kararı aldı.

KARATAY'IN 3 MAHALLESİNDE TAMAMEN, 1 MAHALLESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat Mahallelerinde bulunan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Hayıroğlu Mahallesi'nde ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için 1 gün tatil edildi.

Kaynak: Haber Merkezi