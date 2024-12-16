Konya’da 23 aile hekimine sertifika verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, birinci basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayan aile hekimlerine yönelik ‘Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı’ düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve beş gün süren programa 23 aile hekimi katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Eğitim programının son gününde düzenlenen sertifika törenine katılarak aile hekimleri ile bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, aile hekimliği alanında bu tür eğitimlerin, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Yeni yönetmeliğin amacının daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu ve aile hekimliklerinin daha işlevsel hale gelmesinin hedeflendiğinin altını çizen Prof. Dr. Koç, sağlığın ana kapısının birinci basamak sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

‘Modern Aile Sağlığı Merkezleri ile Hizmet Kalitesini Arttırıyoruz'

Sağlık alanında yaşanan dönüşümde 1.basamak sağlık hizmetleri sunan aile hekimlerinin üstlendiği rolün kıymetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile entegrasyonunun sağlık hizmeti sunumu için çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Koç, "Erken teşhise yönelik yapılan taramaların ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli sürdürülebilmesi geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Bizler bu bilinçle hareket ederek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aile hekimlerimizin ve buralarda görev yapan çalışanlarımızın, fiziki şartları daha güzel ve modern yapılarda hizmet verebilmesi adına adeta bir seferberlik ilan ettik. Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin verdiği destekle yenilediğimiz aile sağlığı merkezi sayısını hızla artırdık” dedi.

Eğitime Katkı Sağlayan Akademisyenlere Teşekkür

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve Konya Şehir Hastanesi Aile Hekimliği kliniklerinden eğitmen olarak eğitim programına katılan öğretim üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Koç, "Organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, örnek bir işbirliği ile eğitime katkı sağlayan Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, Prof. Dr. Nazan Karaoğlu, Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Doç. Dr. Duygu İlke Yıldırım, Doç. Dr. Nur Demirbaş, Doç. Dr. Funda Gökgöz Durmaz, Doç.Dr. Selma Pekgör, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Ürün Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Küçükceran ile programa katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Aile Hekimliğine Uyum Birinci Aşama Sertifikalı Eğitim Programı kapanış toplantısında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Önder Aydemir, Başkan Yardımcısı Dr. Saliha Acar ve eğitim programı kapsamında görev yapan müdürlük çalışanları da hazır bulundu.

(Mustafa İlker Şen)