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Konya’da 291 trafik polisi göreve başladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da 291 trafik polisi göreve başladı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanan 291 Trafik Polisi Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak görevlerine başladı. Artan personel sayısı ile kentteki ana yollar ve kalabalık bölgeler daha da rahatlayacak. 

Geçtiğimiz ay Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden mezun olarak Konya'ya ataması gerçekleştirilen 291 Polis Memuru 4 hafta süren ve Sultan Alparslan Bilgehanesi'nde yapılan Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimine katıldı. 

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet AKBABA, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ömür KUYU ve birim amirleri tarafından sertifikaları verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosuna atanan 133 Polis Memuru kent merkezinde görevlerini icra ederken 158 Polis Memuru Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosuna yerleştirildi.

(Mustafa İlker Şen)

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