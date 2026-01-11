Konya’da 2 yıl önceki kaza sonrası 15 ay tedavi görmüştü! Hayatını kaybetti

Kaza, 11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı.
15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
Hikmet Çakan, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çakan'ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA