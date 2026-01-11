GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 2 yıl önceki kaza sonrası 15 ay tedavi görmüştü! Hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Konya’da 2 yıl önceki kaza sonrası 15 ay tedavi görmüştü! Hayatını kaybetti
Konya’nın Karapınar ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki 42 ADY 344 plakalı otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı.

15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Hikmet Çakan, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çakan'ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

