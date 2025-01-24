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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Bakan Yerlikaya Konya’ya geliyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Bakan Yerlikaya Konya’ya geliyor

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 5 kişinin olduğu bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çöken bina 1994'te yapıldığı ve 14 daireden oluştuğu öğrenildi.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Bakan Yerlikaya Konya'ya geliyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili olarak Konya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olay yerinde.   

"Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız''

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.

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