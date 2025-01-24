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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Başkan Altay’dan ilk açıklama

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da 4 katlı bina çöktü! Başkan Altay’dan ilk açıklama

Konya'nın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Haşmetli Sokak'ta 4 katlı bir binada göçük meydana geldi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir apartman çöktü. İçerde mahsur kalanların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Altay'dan açıklama!

Konuyla ilgili paylaşım yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık.  Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim'' ifadelerine yer verdi.

Konya AKOM'dan paylaşım!

Sosyal medya hesabından olayla ilgili pyalaşım yapan Konya AKOM şu ifadelere yer verdi; 

"Konya Selçuklu Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir bina çökmesi meydana gelmiştir. Meram, Selçuklu ve Karatay arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilmiş olup müdahale çalışmalarına devam etmektedir. Yıkılan binanın 4 katlı olduğu bilgisi alınmıştır'' 

 

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Yorumlar
  • M
    Muammer
    55 dakika önce

    Binanin yuksekligini ahaber 4 katlı,TGRT 3 katlı, Kontv 2 katlı olduğunu söylüyor. Bizim millet haberciliği bile beceremiyor.

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  • B
    Barbaros
    42 dakika önce

    Belediye ile çevre bakanlığı yapı kayıta nasıl izin vermiş. Bak işte buna belediye bakıyor. Niye bakmamış sayın belediye

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