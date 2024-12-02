Konya’da 500 kilogram ot yaban hayvanları için doğaya bırakıldı!

Konya'da kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması amacıyla yemleme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na (YHGS) 500 kilogram ot, Bozdağ Şefliği ekipleri tarafından bırakıldı.
Yetkililer, doğal yaşamı desteklemek ve zorlu hava koşullarında yaban hayvanlarının hayatta kalmalarını sağlamak için benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlardan yaban hayatına zarar verebilecek her türlü faaliyet konusunda duyarlı olmaları istendi.
(Mustafa İlker Şen)