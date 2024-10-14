Konya’da 5 bine yakın kişiye sigara bırakma desteği verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma ve Tedavi Polikliniği, 2024 yılı içinde 5 bine yakın hastaya ulaşarak sigara bağımlılığı ile mücadelede önemli bir rol üstlendi. Poliklinik, sigara bıraktırmada yüzde 70’e varan başarı oranı elde etti.

Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği, verdiği hizmetlerle sadece bireylerin değil, toplumun sağlığını da koruma yolunda büyük bir adım atıyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, günümüze kadar 30 binin üzerinde hastaya danışma ve tedavi hizmeti sunduklarını belirtti.

Tedavi sürecinden söz eden Marakoğlu, "Polikliniğimizde, sigara bırakma tedavi süreçlerinde her bireyin sigara içme alışkanlıklarını, sağlık geçmişini ve bağımlılık düzeyini değerlendirerek kişiye özel tedavi planları oluşturuyor. Böylece her birey için en uygun tıbbi tedavi belirleniyor” dedi.

ÜCRETSİZ TEDAVİ VE TAKİP

Marakoğlu, sigara bırakma tedavisinin ilk adımının hastayı motive etmek ve bilgilendirmek olduğunu vurgulayarak "Sigara bırakma sürecinde bireysel davranış değişikliği ve psikoterapi ile medikal ilaçların kullanımı önemlidir. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ücretsiz ilaç dağıtım kampanyası da hala devam ediyor. Poliklinik, ayrıca sigarayı bırakan hastaları iki yıl boyunca takip ediyor ve gerekirse yeniden polikliniğe davet ediyor” diye konuştu.

RANDEVUSUZ HİZMET İMKANI

Selçuk Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurmak isteyen vatandaşlar, Alo 171 hattını arayarak randevu alabilecekleri gibi polikliniğe randevusuz olarak da başvurabiliyorlar. Sigara bırakma sürecinde olan vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği sunan poliklinik, hastalarını yalnız bırakmayarak sürecin her aşamasında destek veriyor.

BAŞARI ORANI YÜZDE 70'E ULAŞIYOR

Prof. Dr. Marakoğlu, uyguladıkları tedavi yöntemlerinin ve hastaların sigara bırakma isteğinin başarı oranını doğrudan etkilediğini ifade etti. İlk üç aylık süreçte yüzde 70'e varan başarı oranlarına ulaştıklarını belirten Marakoğlu, "Sigarada 4 binden fazla toksik madde bulunuyor. Bunların 81'i kanserojen etkiye sahip. Sigara kullanımı, akciğer kanseri ve kalp damar hastalıkları gibi daha pek çok rahatsızlığa yol açıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Mustafa İlker Şen)