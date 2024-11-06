Konya’da 7 katlı 7 apartman satılacak! Meram’da daire fiyatına apartman

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gayrimenkul satışı için ihaleye çıktı. Konya'nın Meram ilçesindeki 7'şer katlı 7 apartman arsaları ile birlikte satılacak.
Daire fiyatına apartman
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından satışa çıkan apartmanların hepsi Süleymanşah Mahallesinde bulunuyor. 5 Milyon 300 bin TL'den açılışı yapılacak ihale açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale 19 Kasım Salı günü saat 10.0'da Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı Kat:3 Karatay/KONYA adresindeki Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak.
İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu.
- Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği),
- Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi,
- Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,
- Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri,
- Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekiyor.
-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi,
- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerini 19.11.2024 tarihi saat:10.00'a kadar birlikte ihale başlangıç saatine kadar Konya Bölge Müdürlüğü Yatırım Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat edilecek.
- Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak.
İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, KDV, döner sermaye ücreti ve taşınmazın satış bedeli üzerinden doğacak KDV tutarı, ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcı tarafından ödenecek.
(Mustafa İlker Şen)