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Konya’da 800 dekarlık tarlaya ekildi! 1 damla su verilmeyecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da 800 dekarlık tarlaya ekildi! 1 damla su verilmeyecek

Kuraklığı en sert yaşayan şehirlerden biri olan Konya'da, kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. 

Tarımda yerli ve mille hamle! 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek, tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

800 dekar alana ekildi! 

Konya'da iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkisine dayanıklı yerli ve milli tohumlar kullandıklarını belirten Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kulu Acıkuyu mahallemizdeki 800 dekarlık tarımsal üretim sahamıza Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'müzce geliştirilmiş ekmeklik buğday çeşidi Taner'in ekimini gerçekleştirdik. Yöre halkımıza milli çeşitlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Toprak analizini yaptırdığımız arazinin tahlil sonuçlarına göre kullanılan gübreleme modeli ve tohum kaplama ile üreticilerimize farklı bakış açıları kazandırıyoruz. Ayrıca tüm tarımsal üretim aşamalarında bölgedeki çiftçilerimizden alet ve ekipmanları kiralamak suretiyle bir dayanışma modeli sergileme anlayışımızı da sürdürüyoruz. Tarımsal üretim alanlarımızda, ekimden hasada kadar olan her aşamada alanında uzman ziraat mühendislerimizin kontrolünde elde edilen ürünleri önceki yıllarda olduğu gibi inşallah bu yıl da sosyal yardımlarda kullanmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Tarlalar boş kalmasın! 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi'nde kendisine ait 800 dekarlık atıl arazide 2021 yılında nohut, 2022 yılında buğday, 2023 yılında ise aspir yetiştirmişti.
Yapılan ekimler ve hasatlar sonrası nadasa bırakılarak dinlendirilen toprakta bu yıl buğday ekimini gerçekleştirildi. Elde edilen gelirler sosyal yardımlarda değerlendiriliyor.

(Mustafa İlker Şen)

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