Konya’da 80 yılın ardından kenevir hasadı başladı!

Türkiye'de üretimi yasaklı bitkilerden biri olan kenevire izin çıkartılmış, üretim yapacak illerden biri de Konya olmuştu. Kenevire izin çıkmasının ardından ilk ekim Mayıs ayında yapılmıştı.
Çumra'ya fabrikası kurulacak
Konya'nın Çumra ilçesinde 750 bin dekar alanda Kenevir üretimi yapıldı. Gelecek yıl ilçeye kenevir için fabrika da kurulacak. Fabrika hayata geçene kadar Konya'da üretilen kenevir Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki fabrikada işlenecek.
1940'tan sonra ilk hasat!
80 yıldır Konya'da kenevir üretimi yapılmıyordu. Mayıs ayında ekilen kenevirin hasadı başladı. 6 metreye kadar uzayan kenevir, traktörlerin yardımıyla hasat ediliyor.
(Mustafa İlker Şen)