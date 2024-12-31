Konya’da 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde 00.00-18.00 saatleri arasında "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya (167) tim ve (470) personel katılarak (6.347) şahsı sorguladı.
35 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam (35) şahıs yakalandı. Bu kişiler arasında şu suçlardan arananlar yer aldı:
(1) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,
(1) Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet,
(1) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
(1) Kadına karşı basit yaralama,
(1) Cinsel taciz,
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak,
(1) Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,
(1) Gasp, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
(3) Basit yaralama,
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,
(1) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet,
(1) Mal beyanında bulunmamak,
(1) Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,
(1) İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma,
(1) Yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme,
(1) Mala zarar verme,
(1) Kayıp şahıs,
(1) Kasten öldürme,
(15) Yoklama kaçağı.
GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Uygulama sırasında, bir şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada (860) paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçak sigaralar rızaen muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.