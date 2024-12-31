GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde 00.00-18.00 saatleri arasında "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya (167) tim ve (470) personel katılarak (6.347) şahsı sorguladı.

35 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam (35) şahıs yakalandı. Bu kişiler arasında şu suçlardan arananlar yer aldı:

(1) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,

(1) Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet,

(1) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,

(1) Kadına karşı basit yaralama,

(1) Cinsel taciz,

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak,

(1) Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,

(1) Gasp, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

(3) Basit yaralama,

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,

(1) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet,

(1) Mal beyanında bulunmamak,

(1) Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,

(1) İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma,

(1) Yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme,

(1) Mala zarar verme,

(1) Kayıp şahıs,

(1) Kasten öldürme,

(15) Yoklama kaçağı.

GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında, bir şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada (860) paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Kaçak sigaralar rızaen muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER