Konya’da akran şiddeti komalık etmişti! “Baba tahliye’’ paylaşımı yapan çocuk için istenen ceza belli oldu

Konya’da okul arkadaşının kafasına taşla vurduğu iddiasıyla tutuklanan çocuk, hakkında hazırlanan iddianamede ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçtiğimiz 8 Aralık 2025 günü saat 15.30 sıralarında Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul arkadaşı olan Hasan Berat G. (13) ile T.F. (13) arasında yürürken tartışma çıktı. Mağdur Hasan Berat G.'nin ifadesine göre, arkadaşı T.F. önce ağaç dalı ile ayağına vurdu, ardından taş attı. Hasan Berat G.'nin "Neden böyle yapıyorsun?" diyerek tepki göstermesi üzerine T.F., yerden aldığı büyük bir parke taşını arkadaşının başına vurdu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun parçalanan kafatası ise titanyum parçalarla yeniden oluşturuldu. Olay sonrası ailesiyle birlikte şikayetçi olan Hasan Berat G.'nin beyanı üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli çocuk yeniden tutuklandı

Emniyet birimlerince yakalanan suça sürüklenen çocuk T.F., 9 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık bir hafta cezaevinde kalan çocuk, 15 Aralık'ta haftada bir kez imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan "adli kontrol" kararıyla tahliye edildi. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın 19 Aralık tarihli yeni talimatı doğrultusunda T.F. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.F., çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurup ağır yaraladığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ve şüpheli şahsın yaşının da küçük olması sebebiyle cezasının 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Düzenlenen iddianameye göre şüpheli T.F., Hasan Berat Güldağı'nın ayağına önce odun parçasıyla vurdu. Ardından da yine ayağına taş attı. Ayağı acıyan Hasan Berat, ‘neden böyle bir şey yaptın' sorusu üzerine ise T.F. bu kez taşı alarak kafasına vurdu. Ardından da olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Güldağı ise kemik kırığı oluşacak şekilde ağır şekilde yaralandı. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Arkadaşını başından taş ile yaralayan şüpheli T.F'nin alacağı maksimum ceza ise 7 yıl olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA