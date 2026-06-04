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KONYA Haberleri

Konya’da arpa fiyatı düştü! Rakam 1 günde değişti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da arpa fiyatı düştü! Rakam 1 günde değişti

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2026 alım fiyatının açıklanması anında piyasaya etki etti. Konya'da ortalama kilogramı 14 TL'den alıcı bulan arpa, her gün değer kaybediyor.

Çiftçiler açıklanan fiyatlardan memnun değil

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamasının ardından Konya'da üreticilerden farklı tepkiler geldi. Üreticiler, açıklanan fiyatların artan girdi maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu savunurken, birçok çiftçi fiyatların beklentilerin altında kaldığını dile getirdi. Gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken üreticiler, açıklanan rakamların üreticiyi tatmin etmediğini belirtti.

Arpa fiyatında dikkat çeken düşüş

1 Haziran'da ortalama kilogram fiyatı 14,32 TL olan arpa, 2 Haziran'da 13,36 TL'ye, 3 Haziran'da 12,62'ye geriledi. Her gün yaklaşık 1 liraya yakın düşüş yaşandı.

Konya'da rekor üretim beklentisi

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da bu yıl yağışların zamanında gelmesi nedeniyle birçok bölgede yüksek verim bekleniyor. Özellikle arpa ve buğdayda geçen yıllara göre daha yüksek rekolte tahmin ediliyor.

 

 

 

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