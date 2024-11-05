GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor! 3 kilometre daha tamamlandı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor! 3 kilometre daha tamamlandı
Meram Belediyesi, ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İlkbahar, Taşcami Uzunharmanlar, Gazanfer ve Çakılharmanlar Caddeleri ile Doyuran, Bozdağlı, Şenses ve Türkiye Sokak üzerinde yürütülen asfaltlama çalışmaları tamamlanarak toplamda yaklaşık 3 kilometrelik yol hem konforlu ulaşıma hem de yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Yaptığı çalışmalarla ilçe genelinde ulaşımı rahatlatmayı ve yol konforunu artırmayı hedefleyen Meram Belediyesi, açtığı yeni cadde ve sokaklar, yenilediği yollarla hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimine rağmen havaların elverişli olmasından dolayı çalışmalarında hız kesmeyen Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 cadde ve 4 sokağın daha asfaltlama çalışmalarını tamamladı. 

BAŞKAN KAVUŞ; "YOL, ULAŞIM VE ASFALTLAMADA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ TİTİZ VE GAYRETLİ ÇALIŞMA BUNDAN SONRA DA AYNI HASSASİYETLE DEVAM EDECEK” 

İlçede yol, altyapı ve asfaltlama çalışmalarının sezon boyunca hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yenilenen 4 cadde ve 4 sokak ile Meram'ın gelişen ve değişen yüzünü ortaya çıkaran çalışmalara bir yenisini eklediklerini ifade etti.

Çalışmaların havaların el verdiği sürece ilçenin dört bir yanında devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, asfaltlama çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

"İlkbahar, Taşcami Uzunharmanlar, Gazanfer ve Çakılharmanlar Caddeleri ile Doyuran, Şenses, Bozdağlı ve Türkiye Sokak'taki yollarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yeni ve modern yollar sadece ulaşımda konforu sağlamakla kalmıyor, ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşamına da katkı sağlıyor. Bu sebeple bu noktada yıllardır titiz ve gayretli bir çalışma sergiliyor, konuyu ilçemizin gündeminden tamamen kaldırmaya çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek ve hizmetlerimizi bu hedefe ulaşacağımız güne kadar planlamaya ve gayretle ortaya koymaya devam edeceğiz.”

VATANDAŞLAR YENİLEMELERDEN BİR HAYLİ MEMNUN 

Yapılan çalışmalar, yolu sıklıkla kullananlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar, altyapı hizmetlerinin daha da iyileştirilmiş olmasından, yolların modernize edilerek bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale getirilmesinden ve yol güvenliğinin artırılmasından dolayı Meram Belediyesine teşekkür ettiler. 

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER