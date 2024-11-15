Konya’da avukat aracında ölü bulundu!

Olay, sabah saatlerinde Konya Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi.
Aracında ölü bulundu!
Edinilen bilgiye göre, Konya Barosuna kayıtlı Avukat Hasan Çömlek, otoparkta aracında arkadaşı tarafından hareketsiz bir halde bulundu.
Hasan Çömlek'i hareketsiz halde bulan arkadaşı olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.
Göğsünden vurulmuş
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çömlek'in göğsünden vurulduğu belirlendi.
Öte yandan ise avukat Çömlek'in aracında intihar mektupları bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Daha önce müvekkili tarafından vurulmuştu!
Müvekkili Sedat S. (20), uyuşturucu davası nedeniyle avukatlık yapan Hasan Çömlek ile görüşmek istemişti.
Meram ilçesi Hacı Haydar Efendi Sokak'ta buluşan avukat ile Sedat S. arasında dosya ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat S. tabancayla Çömlek'i yaralamıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren müvekkil Sedat S.'nin emniyete verdiği ifadeye göre Avukat Hasan Çömlek ile 2 dosyaya bakılması için 8 bin TL'ye anlaştıklarını, Sedat S.'nin 4 bin TL'yi bulamadığını ve 3 bin 200 TL parasının olduğunu bunula birlikte kalan 800 TL'yi diğer dosyalarla birlikte ödeyeceğini söyledi. Devamında ise Avukat Hasan Çömlek'in Sedat S.'ye hakaret ve küfür ettiğini, müvekkil Sedat S.'nin araçtan iner inmez ayaklarına doğru ateş ettiği aktarılmıştı.
(Mustafa İlker Şen)