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Konya’da Bahar Havası: Sıcaklıklar Yükseliyor! Termometreler 27 dereceyi görecek

Konya’da Bahar Havası: Sıcaklıklar Yükseliyor! Termometreler 27 dereceyi görecek

Soğuk Hava Dalgası Yerini Bahar Havasına Bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya için güncellenen hava tahmin raporunu paylaştı. Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası yerini güneşli ve sıcak günlere bırakıyor.

11 Mart Salı

Sıcaklık 27 Dereceye Kadar Çıkacak

Hafta içi 22-23 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru artış gösterecek. Meteoroloji verilerine göre, Konya'da sıcaklık 27 dereceye kadar yükselebilir.

15 Mart Cumartesi

Baharın Gelişi Hissedilecek

Uzmanlar, Konya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor. Güneşli ve ılık havaların hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması öneriliyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°

Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°

13 Mart 2025 Perşembe Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°

14 Mart 2025 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°

15 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

Kaynak: Haber Merkezi

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