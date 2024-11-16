GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Konya’nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dün hastaneden çıkan ve apartmanın ikinci katında bulunan oğlunun evinde kalan 87 yaşındaki Muhammet Sözal, mutfak balkonundan yere düştü.

Sözal'ın evde olmadığını fark eden yakınları aşağıda hareketsiz şekilde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Sözal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sözal'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Sözal'ın akciğer rahatsızlığı olduğu ve Seydişehir Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası dün hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER