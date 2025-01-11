Konya’da basın camiası “Çalışan Gazeteciler Günü”nde buluştu

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen programda Konya genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri, şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, hayatını kaybeden basın mensupları ve şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve ilçe belediyelerine her yıl 10 Ocak'ta kendilerini bir araya getirdiği için teşekkür etti. Medya sektörünün Türkiye'de son çeyrek asırda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bir an önce meslek yasasının çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

"SAYGIYI, SEVGİYİ VE HÜRMETİ HER ZAMAN HAK EDİYORSUNUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Resmen büyük bir aile olduk. Çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz bizler için. Saygıyı, sevgiyi ve hürmeti her zaman hak ediyorsunuz. Bunu bulunduğumuz bütün görevlerde olabildiğince basınımızı ve onun gücünü korumaya, kollamaya, gözetmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BİRLİKTE YOL YÜRÜYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Gece gündüz demeden birlikte yol yürüyoruz. Bu Konya'mızın bir güzelliği. Burada birlik ve beraberlik var. Konya Modeli Belediyeciliğin, Konya modelinin de bir parçası olarak kabul ediyoruz buradaki gazetecilerimizi. Tüm gazetecilerimizin ve basın mensuplarımızın gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"KONYA BASINI ETİK KURALLARA UYGUN YAYINLARIYLA ÖRNEK OLUYOR”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bilginin günümüzde yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı bir ortamda doğru ve dürüst habercilik anlayışı artık her zamankinden çok daha kıymetli hale geldi. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerimizin de çok büyük bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda Konya basını etik kurallara uygun yayınlarıyla örnek olmaya devam ediyor” dedi.

"BİRLİK-BERABERLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasının başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerine Allah'tan rahmet diledi.

10 Ocak'ta bir araya gelmenin artık gelenek haline geldiğini vurgulayan Başkan Altay, "Konya birçok manada öne çıkmış bir şehir. Birlik-beraberliğin en yüksek olduğu şehirdeyiz. Konya, belediyecilikte öne çıkmış bir şehir. Tarımın başkenti, sanayinin başkenti, teknolojinin başkenti bir şehirde yaşıyoruz. Bununla birlikte özellikle basının gücünü, ilkeli basının Konya'da diğer şehirlere örnek olduğunu da gururla ifade ediyoruz. Biz Konya'yı birçok manada öne çıkarmaya çalışıyoruz ama bu yaptıklarımız eğer başta yerel medyada yer almazsa yaptığımız işi anlatma imkanımız yok. Onun için bizimle birlikte koşturan, emek veren bugün bir arada olduğumuz, olamadığımız merkezden ve ilçelerimizden bizimle bulunan kardeşlerimize tüm Konyalılar adına şehrimize verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden seviyoruz. Sizlerle birlikte şehrimize hizmet etmekten mutluyuz. Konya'mıza hep birlikte önemli hizmetlerde bulunmaya devam edelim inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

"KONYA BASIN ANLAMINDA DA KADİM ŞEHİRLERDEN BİR TANESİ”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya'nın pek çok alanda olduğu gibi yerel basın anlamında da kadim şehirlerden bir tanesi olduğuna değinerek, "Özellikle yerelde basın çalışanı olmak gerçekten zor. Bir taraftan rızkınızı kazanırken bir taraftan değerlerinizi, kalbinizi, vicdanınızı, hakkaniyetinizi korumak gerçekten çok kolay değil ama sizler bunu yerelde büyük meşakkatlerle yapıyorsunuz. Bizler bunun farkındayız. Her birinizin gününü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, "Basın sektörünün kendi içinde yaşamış olduğu pek çok güçlükler var. Çalışanlar açısından güçlükler var, işletmeciler açısından güçlükler var. Her şeyden önemlisi de doğru habere erişim için verdiğiniz mücadelede pek çok zorlukla karşı karşıya geliyorsunuz. Ancak o kadar önemli bir görev yapıyorsunuz ki hem toplumda farkındalığı oluşturuyor hem hizmetlerin gerçekleşmesinde takipçi oluyor her şeyden önemlisi de doğru bilgilendirmenin en önemli ayağını oluşturuyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadeleri kullandı: "Bulunduğumuz görevlerde yerel medyamızdan aldığımız cesaretle ulusal medya ilişkilerimizi de iyi noktalarda geliştirdiğimizi düşünüyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyemizin ve valiliğimizin düzenlediği bu organizasyonda sizlerle birlikte olmak, basın mensuplarımızla birlikte olmak, eski-yeni dostlarımızla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

"KONYA HARİKULADE İŞLER ÇIKARIYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, "Bugün önemli bir günü kutluyoruz. Ben de öncelikle Konya'mızın güzide basın mensuplarına, gazetecilerine teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Çok zor bir görevi üstleniyorsunuz. Tabi ki toplumu doğru ve tarafsız haberle buluşturmak sizin işiniz ve Konya da bu anlamda inanılmaz başarılı bir duruş sergiliyor ve harikulade işler çıkarıyor. Güçlü, bağımsız Türkiye, büyük Türkiye yolunda hep birlikte ilerleyeceğiz. Birlikte olmanın sihirli kelimesi de birlik-beraberlikten geçiyor. Ben her zaman söylüyorum hamdolsun Konya olarak bu konuda çok çok şanslıyız” diye konuştu.

"KONYA'DA SİYASET YAPMAK ŞÜKÜR VESİLESİ”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Konya'da siyaset yapmak, hep söylüyorum bizim için hamd vesilesi, şükür vesilesi. Bunun bir sebebi de Konya'daki birlik ve beraberlik havası. Hep beraber şehrimize hizmet ediyoruz. Muhakkak basın mensuplarımızın, gazetecilerimizin yaptığı iş de milletimize hizmet anlamında çok önemli bir yer tutuyor. Biz hep beraber omuza omuza aynı görüşte olmasak da farklılıklar zenginliklerimizdir diyerek milletimize hizmet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"BASIN, HÜRRİYETİN SARSILMAZ KALESİDİR”

Konya Valisi İbrahim Akın da "Hakikatin gözcüsü, sesi ve vicdanı olan basın mensuplarımız halkımızın haber alma özgürlüğünü temin ederek, toplumun nabzını tuttuğunuz mühim bir vazife icra ediyor. Biliniz ki sizin mesleğiniz aynı zamanda bir hayat memat meselesidir. Basın, hürriyetin sarsılmaz kalesidir. İşte bu yüzden sizin kaleminiz adaletin ve hakikatin de aynasıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle her birinizi saygıyla selamlıyor, taşıdığınız bu bayrağı daha da yükselteceğinize olan inancımla gününüzü tebrik ediyorum. Sizlere bu kıymetli vazifenizde muvaffakiyetler diliyorum” sözlerine yer verdi.

Programa Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.

(Mustafa İlker Şen)