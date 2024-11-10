Konya’da bebeğini kaybeden acılı anne doktora dava açtı!

Konya’da doğum sancıları çeken ve gittiği hastanede hemen ameliyata alınmayıp bekletilen Nimet Yüksel, doğumdan bir gün sonra bebeğini kaybetti. Ailenin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada doktor M.Y.A. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma suçundan’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi.

2 çocuk sahibi Nimet ve Arif Yüksel çifti, 2021 yılında üçüncü kez anne-baba olacaklarının haberini aldı. Hamilelik normal olarak ilerlerken Nimet Yüksel'in 37 haftalıkken ağrıları arttı. Yüksel, yakınları tarafından gece saatlerinde daha öncede gittiği devlet hastanesine götürüldü.

Burada yapılan kontrollerde bebeğin ters olduğu ve NST'lerin düşük olduğu belirlendi. Ancak nöbetçi doktor M.Y.A., hastaya serim verilmesini ve sabah gelecek doktorun sezaryene almasını söyledi. Sabah gelen doktor Nimet Yüksel'i sezaryene aldı ancak bebeğin durumu sıkıntılı olduğu için özel bir hastaneye sevk edildi. Erkek bebek burada bir gün sonra hayatını kaybetti.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yüksel ailesi bebeklerinin ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak doktor M.Y.A. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma suçundan' ve ‘Görevi kötüye kullanma' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Anne Nimet Yüksel, bebeğinin ihmal sonucu öldüğünü, bebeğini doğumdan sonra bir kez bile göremediğini, bebeğinin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için gerekirse otopsi yapılmasını istediğini söyledi. Anne Yüksel, başka bebekler ihmal yüzünden ölmesin dedi.

(Mustafa İlker Şen)