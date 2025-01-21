Konya’da Beklenmedik Şekilde Büyük Göç Patlaması Yaşanıyor!
Uzun yıllardır Türkiye’nin önemli göç alan şehirleri arasında yer alan Konya, son yıllarda hızla artan nüfusuyla dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, son 10 yılda yaklaşık 250 bin kişi artış gösteren Konya’nın nüfusu, 2,5 milyonu aşmış durumda.
KONYA NÜFUSUNUN SON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK'in açıkladığı 2024 verilerine göre Konya'nın nüfusu 2 milyon 330 bini aştı. Peki, Konya'da kaç kişi yaşıyor? İşte detaylar:
KONYA NÜFUSU 2024 NE KADAR?
Son verilere göre, Konya'nın nüfusu 2024 yılında 2 milyon 334 bin 743 kişi olarak kaydedildi.
KONYA NÜFUS BAKIMINDAN KAÇINCI SIRADA?
Nüfus bakımından Türkiye'nin 6. büyük şehri olan Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın ardından geliyor.
KONYA NÜFUSU 2025 YILINDA NE OLACAK?
Uzmanlar, Konya nüfusunun 2025 yılına kadar artış eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 milyon 350 bin 256 kişiye ulaşacağını tahmin ediyor.
SON 10 YILDA KONYA'DA NÜFUS ARTIŞI!
2013 yılında 2 milyon 73 bin 277 olan Konya nüfusu, son 10 yılda yaklaşık 250 bin kişi artarak 2 milyon 300 bini aştı.
Konya, 2 buçuk milyonu aşkın insanın yaşadığı Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzmanlar, 2025'te de nüfus artışının süreceğini belirtiyor.
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