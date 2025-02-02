Konya’da Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi!

Konya Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ’in yönetimindeki otomobilin karıştığı trafik kazasında Başkan Sertdemir ’in eşi yaralandı.
Kaza, Ankara-Konya yolu, Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in (61) idaresindeki 06 DCM 683 plakalı otomobil ile K. Ç. (56) idaresindeki 68 DC 600 plakalı otomobil ve İ. S. (49) idaresindeki 06 CEH 028 plakalı tır kavşakta çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Başkan Sertdemir 'in idaresindeki otomobil, metrelerce savrularak bariyerlerin altından şarampole düştü.
Eşi yaralandı!
Kazada tır sürücüsü, diğer otomobildeki 3 kişi ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir yara almazken yanında yolcu olarak bulunan eşi 55 yaşındaki Zehra Sertdemir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir 'in eşi Zehra Sertdemir, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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