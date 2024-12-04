Konya’da belediye bilardo turnuvası düzenleyecek! Sürpriz ödüllü

Konya'da belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.
Bilardo turnuvası!
Konya'da gurbetçi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kulu ilçesinde belediye tarafından düzenlenecek 3 Bant Bilardo Turnuvası için kayıtlar başladı.
Rekabet ortamında keyifli vakit geçirmek isteyen herkes sosyal medya üzerinden turnuvaya davet edildi.
Kayıtlar devam ediyor!
Turnuvaya katılmak isteyenlerin, 29 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna müracaat etmesi gerekiyor.
Katılım ücretsiz!
Kulu Belediyesi tarafından organize edilen 3 Bant Bilardo Turnuvası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 537 969 97 77 iletişim numarasını arayabilir.
(Mustafa İlker Şen)