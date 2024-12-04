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Konya’da belediye bilardo turnuvası düzenleyecek! Sürpriz ödüllü

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da belediye bilardo turnuvası düzenleyecek! Sürpriz ödüllü

Konya'da belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 

Bilardo turnuvası!

Konya'da gurbetçi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kulu ilçesinde belediye tarafından düzenlenecek 3 Bant Bilardo Turnuvası için kayıtlar başladı. 

Rekabet ortamında keyifli vakit geçirmek isteyen herkes sosyal medya üzerinden turnuvaya davet edildi.

Kayıtlar devam ediyor!  

Turnuvaya katılmak isteyenlerin, 29 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna müracaat etmesi gerekiyor.  

Katılım ücretsiz! 

Kulu Belediyesi tarafından organize edilen 3 Bant Bilardo Turnuvası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 0 537 969 97 77 iletişim numarasını arayabilir.

(Mustafa İlker Şen)

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