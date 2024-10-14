Konya’da belediye merkezdeki 7 dükkânı kiralayacak! Aylık 1000 TL

Karatay Belediyesi'ne ait 3 fırın ve 4 dükkân ihale ile kiraya verilecek.
Açık artırma usulü 23 Ekim Çarşamba günü belediye encümen odasında yapılacak ihaleye katılanlar belirledikleri dükkânı 31.12.2026'ya kadar kiralayacak.
İhalede kiraya verilecek dükkân ve fırınlar; Aziziye, Tatlıcak, Ulubatlıhasan, Büyükburnak, Fetih, Selimsultan ve İsmil Mahallelerinde bulunuyor. Dükkânların yıllık kiraları 12.000 TL ile 245.000 TL arasında değişiyor.
İhaleye katılabilmek için ihale gününe kadar geçici teminat bedellerinin belediyeye nakit olarak yatırılması gerekiyor.
İhale için istenen belgeler:
- Dilekçe,
Gerçek kişi olması halinde:
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
Tüzel kişi olması halinde:
- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin imza sirküleri
- Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
- İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
- Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
İşte ihaleye çıkacak dükkânların bilgileri:
(Mustafa İlker Şen)