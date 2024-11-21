Konya’da belediye yeni kafe açıyor! İsmi ve konsepti diğerlerinden farklı olacak

Konya'da belediyeler kafe ve restoran yatırımlarına devam ediyor. Bu noktada Meram Belediyesi'nden yeni bir adım geldi.
İsmi ve konsepti farklı olacak!
Kafe Meram şubeleri ile hizmet sektöründe önemli işler yapan Meram Belediyesi yeni açacakları kafede "HAKİ” isminri kullanacak. Sahipata Mahallesi Şükran Kentsel dönüşüm alanında yani
Konya'nın kalbi denilebilecek sur içi bölgesine inşa edilen kafenin açılışı için gün sayılıyor.
Hem geleneksel hem yeni!
Meram Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak Haki Kafe geçmiş ve geleceği buluşturacak. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra günümüzün sevilen lezzetleri özellikle de kahve çeşitleri Haki Kafe menülerinde yar alacak.
Konya lezzetleri de var!
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 6 etaplık Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabında yer alan Haki Kafe'de Konya mutfağına özgü lezzetlerin de yer alacağını kaydetti.
(Mustafa İlker Şen)