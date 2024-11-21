GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da belediye yeni kafe açıyor! İsmi ve konsepti diğerlerinden farklı olacak

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da belediye yeni kafe açıyor! İsmi ve konsepti diğerlerinden farklı olacak

Konya'da belediyeler kafe ve restoran yatırımlarına devam ediyor. Bu noktada Meram Belediyesi'nden yeni bir adım geldi. 

İsmi ve konsepti farklı olacak!
Kafe Meram şubeleri ile hizmet sektöründe önemli işler yapan Meram Belediyesi yeni açacakları kafede "HAKİ” isminri kullanacak. Sahipata Mahallesi Şükran Kentsel dönüşüm alanında yani

Konya'nın kalbi denilebilecek sur içi bölgesine inşa edilen kafenin açılışı için gün sayılıyor. 

Hem geleneksel hem yeni!

Meram Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak Haki Kafe geçmiş ve geleceği buluşturacak. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra günümüzün sevilen lezzetleri özellikle de kahve çeşitleri Haki Kafe menülerinde yar alacak. 

Konya lezzetleri de var! 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 6 etaplık Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabında yer alan Haki Kafe'de Konya mutfağına özgü lezzetlerin de yer alacağını kaydetti.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER