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Konya’da belediyeye ait tesiste gözleme çeşidi 40 TL’ye satılıyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da belediyeye ait tesiste gözleme çeşidi 40 TL’ye satılıyor!

Konya'nın Kulu ilçesinde Kulu Belediyesi bünyesinde işletilen Olof Palme Sosyal Tesisi hijyenik, kaliteli ve ekonomik koşullarda vatandaşlara hizmet veriyor.

Yeşil alan içerisinde aile sıcaklığı sunuyor

Kulu'da yeşil alan içerisinde, nezih, ekonomik ve aile sıcaklığı sunan Kulu Belediyesi Olof Palme Sosyal Tesisi hem iç ve dış tasarımıyla hem de soğuk, sıcak içecek, tatlı, yiyecek ve diğer zengin menü seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Menüye yeni çeşitler eklendi

Zengin menüsü ve fiyatlarıyla ön plana çıkan tesis son zamanlarda menüsünü zenginleştirmeye başladı. Onlarca soğuk, sıcak içecek, tatlı ve yiyecek bulunan tesiste, Ekmek arası köfte, porsiyon köfte, ekmek arası tavuk ızgara, porsiyon tavuk ızgara ve gözleme çeşitleri de satılacak.

Gözleme çeşitleri 40 TL'den satılıyor

Sosyal medya hesabından duyuran Kulu Belediyesi, Ekmek arası köftenin 80 TL, porsiyon köftenin 100 TL, ekmek arası tavuk ızgara 55 TL, porsiyon tavuk Izgara 80 TL ve gözleme çeşitlerinin 40 TL'den satılacağını duyurdu.

Sizce bu fiyatlar pahalı mı ucuz mu?

(Mustafa İlker Şen)

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