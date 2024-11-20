Konya’da bin yıl öncesine ışık tutan tarihi ada!

Konya'nın Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda bulunan Kız Kalesi Adası, bin yıl öncesine ışık tutan önemli bir tarihi miras.
Tarihe ışık tutuyor!
Anadolu Selçukluları döneminde yazlık başkent olarak kullanılan Kubad-Abad'ın haremliği ve tersaneliği olan ada, bugün geçmişin izlerini yansıtan bir yer olarak dikkat çekiyor.
Adada, Selçuklu döneminden kalma harçlı duvar yıkıntıları, surlar ve saray kalıntıları bulunuyor.
Kuş türüne ev sahipliği yapıyor!
Aynı zamanda ada, barındırdığı zengin kuş türleriyle "kuş cenneti" olarak biliniyor. Zamanla 230'dan fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığı bilinen ada, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yer alan bu ada, hem tarih hem de doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor.
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