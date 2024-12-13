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Konya’da bir cami daha ibadete açıldı! Mimarisi, ferah ortamı ve düzenlemeleriyle beğeni topladı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da bir cami daha ibadete açıldı! Mimarisi, ferah ortamı ve düzenlemeleriyle beğeni topladı
Meram Belediyesi ve hayırsever Osman Kanarya iş birliği ile yaptırılan Gemalmaz Ak Camii ibadete açıldı. Dualarla ibadete açılan cami, mimarisi, tasarımı, ferah ortamı ve düzenlemeleriyle vatandaşların beğenisini topladı. Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi üzerinde yapılan camide kılınan ilk cuma namazına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.
Meram Belediyesi ve hayırsever Osman Kanarya iş birliği ile yaptırılan Gemalmaz Ak Camii ibadete açıldı. Camide kılınan ilk cuma namazına Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır, Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, hayırsever Osman Kanarya ve vatandaşlar katıldı. 
 
 
CAMİ, MİMARİSİ, FERAH ORTAMI VE DÜZENLEMELERİYLE BEĞENİ TOPLADI 
 
Taşcamii Uzunharmanlar Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Gemalmaz Ak Camii'nin ibadete açılması Meram Müftüsü Zekeriya Koçak'ın duasıyla gerçekleştirildi.
 
Modern dış ve iç mimarisi, ferah tasarımı ve çevre düzenlemesiyle mahalle sakinlerinin büyük beğenisini toplayan ibadethanede kılınan ilk cuma namazına vatandaşlar adeta akın etti.
 
 
Camiyi hınca hınç dolduran vatandaşlar, ibadethanenin yapımını gerçekleştiren Osman Kanarya ve Meram Belediyesine teşekkür ettiler.
 
Caminin yapılmasına vesile olan hayırsever Osman Kanarya'ya teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Gemalmaz Ak Camii, hem ibadet hem de sosyal faaliyet alanı olarak mahallemize önemli bir katkı sağlayacak. Rabbim burada edilen duaları kabul eylesin ve camimizin tüm mahallemize hayırlı olmasını nasip etsin. Bizleri daima hep böyle güzel sebeplerle bir araya getirsin.” diye konuştu.
 
 
Meram Belediye Başkanı Kavuş ve beraberindekiler, kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinleriyle hasbihal ettiler. Namaz sonrası vatandaşlara da çeşitli ikramlar sunuldu.  
 
 
(Mustafa İlker Şen)

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