Konya’da bir ilk! Konyalıların tatlı sevdası bu tatlıyla son bulacak

Konya’nın sevilen Baklavaları Yusuf Tetik’in imzasını taşıyan bu özel lezzet, tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. Geleneksel tariflerle hazırlanan Dökme baklava tazeliği ve lezzetiyle öne çıkıyor.

Yusuf Tetik'in özel tarifiyle hazırlanan bu tatlı, yüksek kaliteli malzemelerle bir araya geliyor. Temin edilen sade yağları, Antep'ten getirilen özel fıstığı ve birinci sınıf ceviz gibi özenle seçilmiş malzemeler, baklavalara eşsiz bir lezzet katıyor. Yusuf Tetik Baklavaları işletme sahibi Yusuf Tetik'in yeni ve özel tatlısı, Konya'da tatlı severlerin beğenisini kazanıyor.

Dökme baklava ismini, fıstığın içine dökülerek hazırlanışından alıyor. Yusuf Tetik'in özenle ortaya çıkardığı bu lezzet, müşterilerin ve şubelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

KALİTELİ MALZEME, ÜSTÜN LEZZET YUSUF TETİK BAKLAVALARINDA

Yusuf Tetik, Baklavalarının lezzet sırrını, kullandığı üstün kaliteli malzemelerle gerçekleştiğini belirtti. En kaliteli yağını, Antep'in bereketli topraklarından gelen lezzetli fıstığı ve dünyanın en iyi cevizini bir araya getirerek, benzersiz bir lezzet harmanı ortaya çıkardığını belirten Tetik, "Ürünlerimizi birinci sınıf almaya özen gösteririz. Tatlılarının her lokmasında kalitenin hissedilmesini istiyorum” dedi.

USTA ELLERDEN ENFES LEZZETLER

Yusuf Tetik baklavaları, tamamen kendi üretim yerlerinde, usta eller tarafından hazırlanıyor. Fıstık, şeker, yağ gibi tüm malzemeler, özenle seçilip, geleneksel yöntemlerle bir araya getiriliyor. "Ustamız işinde oldukça iyi," diyen Tetik, ekibinin tatlı yapımındaki uzmanlığının altını çiziyor.

DÖKME BAKLAVANIN DOĞUŞU

Dökme baklavanın hikayesi oldukça ilginç. Bir gece, yeni bir lezzet arayışında olan Yusuf Tetik, üretim yerlerinde uzun saatler geçirmiş ve sonunda bu eşsiz baklavayı ortaya çıkarmış. "Dökmede fıstığın içine döküyoruz diye öyle bir isim buldum," diyen Tetik, bu ismin baklavayı en iyi şekilde tanımladığını belirtti.

KONYA'DA BÜYÜK BEĞENİ YAKALADI

Dökme, Konya'da kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Konya halkı, bu yeni ve özgün lezzete kısa sürede hayran kaldığını belirten Tetik, "Dökme baklavamız Konya'da oldukça beğenildi," diye konuştu.

UYGUN FİYATLA KALİTELİ HİZMET

Yusuf Tetik, baklavalarını sadece kaliteli malzemeler kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun fiyatlarla da sunuyor. "Kaliteli baklavalarımızı uygun fiyata veriyoruz. Gönlümüz maliyetine vermek fakat gelir gider dengesi ve sürekli artan maliyetler nedeni ile yine uygun fiyatlarla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Dökme baklavalarımızın kilosu 800 lira," diyen Tetik, herkesin bu lezzete ulaşabilmesini istediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi