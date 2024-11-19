Konya’da bu hafta hava durumu: Kar yağışı bekleniyor!

Konya'da bu hafta değişken hava koşulları etkili olacak.
Gündüz sıcaklıklarının 12 derece ile 18 derece arasında, gece sıcaklıklarının ise eksi 2 derece ile 8 derece arasında değişmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, haftanın ilk günlerinde daha ılıman bir hava hâkim olacak. Ancak hava sıcaklıklarında hafta sonuna doğru ciddi bir düşüş yaşanacak. Bu durum, özellikle geceleri daha soğuk bir hava oluştururken, bölge genelinde kar yağışını da beraberinde getirecek.
Kar yağışı uyarısı
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, özellikle hafta sonu plan yapacak olan vatandaşları olası kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı uyardı. Son tahminlere göre 24 Kasım Pazar günü Konya'da kar yağışı bekleniyor.Gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
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