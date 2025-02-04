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Konya’da bu hayvanın popülasyonu arttı! Çiftçilerin başı dertte; tarlalar delik deşik

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da bu hayvanın popülasyonu arttı! Çiftçilerin başı dertte; tarlalar delik deşik

Konya'da çiftçinin başı tarla fareleriyle dertte…

Fare popülasyonu arttı!

Hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyrettiği Konya'da son yıllarda fare popülasyonunda artış gözlendi.

Ekili hububat alanlarını istila altında

İklim değişikliğinden dolayı kış uykusundan erken uyanan tarla fareleri, besin bulmak için ekili hububat alanlarını istila etmiş durumda. Tarlalarda hububatları ve köklerini yiyerek ciddi zararlara neden olan farelere karşı mücadelede yetersiz kalan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Çiftçiler tarla fareleri ile mücadele ediyor

Çiftçiler ekin alanlarını delik deşik eden tarla farelerine karşı zehirli yemlerle mücadele başlatmış durumda. Peki, tarla fareleri ile mücadelede başka hangi yöntemler geliştirilebilir? Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tarla fareleri ile mücadelenin yollarını anlattı.

Kış aylarında üremeye devam ediyorlar

Hububat, buğday, arpa ve yonca tarlalarının fareler için en büyük hedef haline geldiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Fare popülasyonunun artmasındaki en büyük neden, son yıllardaki iklim değişikliğidir. Ayrıca kışların sert geçmemesi ve özellikle hayvanların kış aylarında da üremesi, popülasyonun her yıl artarak çoğalmasına ve ciddi bir tehlike oluşturmasına neden oluyor” dedi.

Verimi olumsuz etkiliyorlar

Farelerin öncelikle buğdayların yapraklarını yediğini ve köklerini de sökerek tarlada öbek öbek boşluklar oluşturduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu durum ilerleyen dönemlerde verimi olumsuz etkileyecek. Çiftçilerimiz, özellikle il ve ilçe tarım müdürlüklerinin dağıttığı zehirli buğday ile mücadele ediyor ancak bu yöntem sadece belirli bir noktaya kadar etkili olabiliyor. Tarlaların etrafına yırtıcı kuşların konaklayabileceği direklerin dikilmesini tavsiye ediyoruz. Yırtıcı kuşlar, fareleri yer seviyesinden göremeseler de yüksekten bakarak farelerle mücadelede etkili olabiliyor. Yaptığımız denemelerde ve projelerde bu yöntemin faydalı olduğunu gözlemledik.

Tilkiler ve yılanlar gibi hayvanların popülasyonunun azalması, farelerin daha baskın hale gelmesine neden oldu. Dolayısıyla bu tür canlıların aşırı avlanmaması ve korunması, fare ile mücadelede alternatif bir çözüm sunacaktır” ifadelerini kullandı.

(Mustafa İlker Şen)

 

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