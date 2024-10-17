Konya’da bu işi yapanlar günlük 2 bin TL kazanıyor!

Konya sonbahar renklerine büründü. Yaprak dökmeye başlayan bazı meyve ağaçları için budama zamanı geldi.

Meyve bahçelerini bir sonraki yıla hazırlayan meyve üreticileri de budama işlemi için işçi arayışına girdi.

Bahar şartlarının hüküm sürdüğü ılık ve yağmurlu günler budama için tavsiye ediliyor.

Konya'da budama işçilik ücreti ne kadar?

Konya'daki meyve bahçelerinde budama sezonu kış mevsimine kadar sürecek. Tarım takvimine göre 30 Ekim tam budama zamanı olarak görülüyor.

Budama yapan işçiler 1 günlük yevmiye için 2000 TL ücret talep ediyor.

Budama yapan işçilerin günlük yevmiyesi 1500 TL ile 2.000 TL arasında değişiyor. İlkbahar sezonunda budama ücreti en fazla 1500 TL olarak hesaplanıyordu.

Makas ve testere kullanılıyor!

Meyve bahçesi sahipleri budama işlemi için işinin ehli kişilere ulaşmaya çalışıyor. Budama işi yapanlar da sosyal medyadan paylaşım yaparak yevmiye ücretlerini belirtiyor. Makas ve testeresiyle bahçeye giren işçiler ücretleri günlük olarak ya da pazarlıkla belirliyor.

İlçelerde ücretsiz eğitim!

Yaz ve ilkbahar mevsimlerinde Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından meyve üreticilerine budama eğitimleri verildi. Eğitime katılanlara ücretsiz elektronik bağ makasları da teslim edildi. Üretimde maliyeti düşürme adına yapılan bu çalışma Konya'da olumlu sonuç verdi. Artık pek çok üretici kendi ağacını kendisi budamaya başladı. Özellikle üzüm üreticileri bu destekten büyük fayda gördü.

(Mustafa İlker Şen)