Konya’da bu yollar TAM 4 gün trafiğe kapatılacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni İstanbul Caddesi’nde başlatılan kanalizasyon bağlantı çalışmaları nedeniyle önemli bir ulaşım aksı trafiğe kapatılacak.
Selçuk Köprülü Kavşağı ile Albayrak Caddesi kesişiminde gerçekleştirilecek olan çalışma, 14-17 Kasım tarihleri arasında sürecek. Bu kapsamda;
Lale Caddesi'nden Otogar istikametine giden araçlar,
Yeni İstanbul Caddesi üzerinden Otogar'a U dönüşü yapacak olan araçlar,
Albayrak Caddesi'nden Otogar istikametine giden araçlar
4 gün boyunca trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar kullanılmalı
AKOM sürücülerden bu süre zarfında alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Şehir trafiğinin yoğunlaşabileceği öngörülerek, sürücülerin planlı hareket etmeleri ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.
Yaşam kalitesi için bu çalışmanın önemli olduğu vurgulandı
Bu tip altyapı çalışmalarının, şehrin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. AKOM vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalara titizlikle devam edeceğini belirtti.
AKOM sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sürücülerimizin, bu süre zarfında alternatif güzergâhları kullanmaları rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”