GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Aralık Perşembe günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AFİFE KOVALILAR
 

KONYA
23-02-1924

ÜÇLER MEZARLIĞI

HİKMET KIRICI
 

KOZANLI
21-02-1936

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ŞERİFE CEYLAN
 

MEYDANLI
10-11-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEVLÜT ÇELİK
 

APASARAYCIK
22-05-1952

YAZIR MEZARLIĞI

MERVE ÇETİNER
 

KARATAY
13-05-1993

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MUSTAFA OKKA
 

BOTSA
20-01-1963

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İSMET ÇAĞLAR
 

MECİTÖZÜ
16-03-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

BELKİZA ERDİM
 

KARAKÖSE
19-04-1942

ARAPLAR MEZARLIĞI

FATMA UÇAR
 

KONYA
01-01-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET NUR
 

BÜYÜKBURNAK
05-07-1961

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

NİYAZİ TOPAL
 

KONYA
19-09-1975

ALİYENLER MEZARLIĞI

MÜNEVVER MERTEK
 

KONYA
01-01-1930

MUSALLA MEZARLIĞI

HÜSEYİN GÖK
 

BOTSA
01-01-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BAHRİ BAYSAL
 

SARIKAYA
12-12-1943

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ BEKAR
 

KONAK
25-11-2000

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUD HUMEYDİ
 

HALEP
21-02-2006

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

CEMİLE ÖZTUZCU
 

KONYA
24-01-1947

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 

Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER